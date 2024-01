O 'Em Família' revelou na manhã desta sexta-feira, dia 19 de janeiro, que Alexandra Lencastre é a próxima convidada da 'Entrevista que Ninguém Quer Dar', uma rubrica do programa 'Em Família'.

Assim, a atriz, que está agora na nova novela da TVI, 'Cacau', e é novamente jurada do 'Dança Com As Estrelas' vai ser a convidada de Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes no programa deste sábado à tarde.

"Alexandra Lencastre vai ser a grande convidada da 'Entrevista que Ninguém Quer Dar' este sábado no 'Em Família' Vai ser um programa incrível!", pode ler-se, na legenda da publicação.

