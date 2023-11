A organização da MET Gala revelou esta quinta-feira, dia 9 de novembro, o tema da edição do próximo ano do maior evento de moda dos Estados Unidos, que costuma concentrar na passadeira vermelha visuais bastante arrojados e fora do comum.

Esta celebração, que é a festa de abertura da exposição anual organizada pelo Costume Institute do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, tem data marcada para o próximo dia 6 de maio de 2024 e o tema será 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Belas Adormecidas: O Despertar da Moda').

E para quem acha que o tema está relacionado com princesas da Disney desengane-se: Não tem nada que ver com contos de fadas.

O que se procura é valorizar aquelas peças de moda que são verdadeiras obras de arte e que não podem ser usadas novamente por diversos motivos, principalmente por serem demasiado delicadas e correrem o risco de ficar danificadas.

"Quando uma peça de roupa entra na nossa coleção o seu estatuto muda irrevogavelmente. O que antes era uma parte vital da experiência vivida de uma pessoa é agora uma obra de arte imóvel, que não pode mais ser usada ou ouvida, tocada ou cheirada. A exposição procura reanimar estas obras de arte, despertando as suas capacidades sensoriais", referiu a organização.

