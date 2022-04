Uma das aias de maior confiança da rainha revelou pormenores dos bastidores do funeral do príncipe Filipe, mais precisamente dos momentos que se seguiram às cerimónia fúnebres.

Num novo capítulo do livro 'The Other Side of the Coin, The Queen, the Dresser and the Wardrobe', Angela Kelly revela que ficou a aguardar que a monarca regressasse da Capela de São Jorge.

"Ajudei-a a tirar o casaco e não foram ditas quaisquer palavras. A rainha deslocou-se até à sala de estar, fechou a porta, e ficou sozinha com os seus pensamentos", relata.

Já descrevendo o ambiente do dia 9 de abril, data do falecimento do duque de Edimburgo, esta acrescentou: "O sentimento entre os empregados da realeza no Castelo de Windsor era de transtorno. Apenas alguns de nós foram informados depois da família".

Leia Também: Príncipe Harry partilha detalhes da conversa privada com a rainha