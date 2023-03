O conde Nikolai da Dinamarca usou a sua página de Instagram para partilhar fotografias da família reunida.

Nikolai, de 23 anos, é filho mais velho do príncipe Joaquim - fruto do seu primeiro casamento com Alexandra, condessa de Frederiksborg - e neto da rainha Margarida.

O jovem publicou imagens dos pais e dos irmãos a divertirem-se durante uma viagem à neve. Nos retratos é possível ver a princesa Marie, sua madrasta, o irmão mais novo, o conde Felix, e ainda os dois 'meios irmãos', nomeadamente o conde Henrik e a condessa Athena.

A partilha surge pouco tempo depois dos filhos do príncipe Joaquim terem perdidos os títulos reais por decisão da rainha Margarida, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro deste ano.

A decisão causou polémica e divisão entre a família real dinamarquesa, sendo que em várias ocasiões Joaquim mostrou o seu desagrado com o sucedido.

Veja as fotografias na galeria.

