Foram reveladas novas fotografias privadas da princesa Diana e do rei Carlos III acompanhados pelo filho mais velho, o príncipe William, quando tinha apenas três meses de vida.

As imagens, publicadas pelo Mirror, foram captadas no Castelo de Balmoral, Escócia, e irão ser leiloadas no próximo mês.

Especialistas preveem que os retratos sejam vendidos por milhares de euros.

A publicação conta ainda que as fotografias foram tiradas durante a visita de Baron King, um empresário da British Airways, que era amigo da família real.

Eis algumas das fotos:

