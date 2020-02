Mais de um mês após a partida de Nick Gordon, foi revelada a causa da sua morte, como informa o TMZ.

De acordo com o site, a autópsia revelou que o 'ex' de Bobbi Kristina Brown morreu de uma overdose de heroína. Mas não foi a única droga encontrada no corpo de Nick, os relatórios adiantam ainda que foi acusada a presença de Narcan.

Recorde-se que Gordon foi encontrado sem vida no primeiro dia do ano, 1 de janeiro de 2020. Tinha 30 anos.

