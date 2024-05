Foi o restaurante Las Dos Manos, do chef Kiko Martins, que partilhou a primeira fotografia do novo casal Gyokeres e Inês Aguiar, ainda que, horas depois, o registo tenha sido eliminado da página.

O Fama ao Minuto apurou que a publicação, feita pelo restaurante lisboeta em colaboração com o próprio chef, foi apagada e já não se encontra disponível em nenhuma das páginas.

Não se sabe, no entanto, se a decisão foi um pedido de algum dos membros deste casal, dado que os dois têm tentado ser discretos relativamente ao namoro, pelo que a divulgação da imagem poderá não ter sido do agrado do jogador nem da atriz.

Ainda assim, poderá ver a fotografia em causa abaixo.



