O futebolista Miguel Lopes celebra o seu 33.º aniversário esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, data que o próprio assinalou na sua conta do Instagram.

"Hoje resolvi dar-me os parabéns. Hoje quero fazer um brinde especial às velhas rugas, as quais me lembram diariamente que não somos imortais", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou na rede social.

"Olhando para elas eu vi-me passeando por ruas e estradas nesta vida, algumas claras e turvas, outras retas e tortas. Mas como dizem: Deus escreve o certo por linhas tortas, em algum momento nestas curvas e retas eu cai e levantei-me, perdi -me, mas achei-me! As novas rugas: Parabéns", acrescentou, recordando os altos e baixos que já viveu.

"O tempo é amigo e inimigo, amoroso e impiedoso. Elas são símbolo de dias intermináveis de luta, de noites mal dormidas, preocupações e orações. Um brinde as dores que passei. Sim! Porque não? Sem as dores e tristezas, não daríamos tanto valor as vitórias e as alegrias. Um brinde as novas sensações que estou vivendo e que elas tragam junto comigo novas emoções. Que junto de mim chegue quem é só gratidão e felicidade. Quero ao meu lado pessoas que me coloquem para cima e sejam felizes comigo. E por fim um brinde à vida e a Deus, por me permitir abrir os olhos a cada novo amanhecer. Por me conceder o direito de desfrutar desta dádiva divina chamada VIDA. Um brinde à vida e aos meus 33 aninhos", rematou.

