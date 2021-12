Foi na quarta-feira, dia 1 de dezembro, que Renato Godinho recorreu à sua página de Instagram para assinalar os 25 anos de carreira.

Numa publicação onde lembrou uma imagem captada no início do seu percurso na representação, o ator começou por dizer: "Cumprem-se 25 anos desde que, no ido de 1996, vivi pela primeira vez a experiência de uma estreia no teatro. Foi no Politeama que começou um caminho que tem sido por demais prazeroso".

"Ser ator foi um dos meus primeiros sonhos de criança, e fica sempre por cumprir - porque é assim que eu gosto de manter os sonhos, por cumprir", acrescentou.

"Hoje [1 de dezembro], no palco onde tenho maiores raízes, vou estar em cena com um feeling especial. 25 anos, são 25 anos", disse ainda, promovendo a peça 'Beatrix Censi'.

De referir que o espetáculo está em cena até ao dia 12 de dezembro, de quarta-feira a domingo, no Teatro Municipal Mirita Casimiro.

