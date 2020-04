Desde que decidiram adiar os compromissos oficiais para cumprirem o seu período de isolamento social, que os reis Letizia e Felipe VI de Espanha adotaram algumas medidas rigorosas nas suas rotinas.

Segundo a imprensa espanhola, o casal dormiu em quartos separados e fez por se manter afastado dos restantes membros da família real, nomeadamente das filhas, Leonor e Sofía. Com isto, a sua principal ocupação durante o dia era mesmo o teletrabalho.

Lembre-se que a rainha encontrou-se com Irene Montero a 6 de março e, uma semana depois, a ministra da Igualdade foi diagnosticada com o novo coronavírus. Os reis de Espanha realizaram de imediato o teste, que deu negativo para ambos, mas optaram por seguir as medidas de prevenção da Organização Mundial de Saúde.

Em Espanha, o último balanço ditou que foram diagnosticados com Covid-19 mais de 102 mil pessoas e registaram-se 9.053 mortes.

Após uma pausa nos compromissos oficiais, Letizia retomou esta semana a agenda com reuniões virtuais.

Leia Também: Rainha Letizia retoma agenda oficial a solo