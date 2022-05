Esta é uma semana marcante para a realeza britânica. A rainha Isabel II celebra o Jubileu de Platina, que marca 70 anos da monarca no trono britânico.

Londres vai estar em festa, ainda mais porque na quinta-feira, 2 de junho, acontecerá o Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário da rainha Isabel II que conta com uma parada militar.

Segundo informações adiantadas pela imprensa internacional, o príncipe Harry e Meghan Markle irão assistir às comemorações, mas não foram autorizados a subir à varanda do Palácio de Buckingham.

A decisão foi tomada pela rainha este ano, uma vez que o casal decidiu em deixar o núcleo senior da realeza.

Ainda assim, espera-se que os duques de Sussex apareçam em público. Uma das grandes expectativas prende-se com o visual que será usado pela ex-atriz, que é sempre alvo de atenção.

Recorde na galeria os dois visuais usados por Meghan em 2018 e 2019 para assistir ao Trooping the Colour.

Leia Também: William e Kate não vão ao aniversário da filha de Harry e Meghan Markle