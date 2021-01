Aos 25 anos, Maria João Bastos, agora com 45, rumou ao Brasil para fazer parte do elenco de um dos maiores sucessos da Globo: a novela 'O Clone'. Esta foi uma experiência que mudou a sua vida e a sua carreira e sobre a qual aceitou falar em entrevista a Júlia Pinheiro.

Ao marcar presença no programa das tardes da SIC, a atriz lembrou um convite que recebeu nos seus primeiros meses no Brasil e que é a prova do enorme sucesso que esta fez logo à chegada.

"Enquanto estava a gravar 'O Clone' recebi um convite para posar para a Playboy Brasil por muito [dinheiro], mas recusei", conta, explicando que optou por não o fazer por questões pessoais.

"No Brasil é um prestígio ser convidada. Naquela altura era um prestígio. E eu fiquei muito agradecida", realça.

Ainda que o seu talento e beleza tenham sido reconhecidos desde logo, Maria João Bastos não deixou de sentir na pele o preconceito que existia ainda em relação ao povo português. "Senti na pele essa ideia completamente retrógrada que existia sobre Portugal e as mulheres portuguesas", conta, garantindo que teve papel ativo na mudança de mentalidade que foi acontecendo ao longo dos anos.

"Posso dizer que mudei mentalidades no Brasil relativamente à mulher portuguesa e a Portugal", afirma, recordando que chegou a ouvir frases como esta: "Tu não pareces portuguesa, tu não tens bigode".

