Na véspera do funeral de Estado, o Palácio de Buckingham divulgou uma fotografia inédita da rainha Isabel II.

A imagem foi captada no Castelo de Windsor, cerca de quatro meses antes da morte da monarca, em maio, na casa onde passou a maior parte do tempo durante os últimos anos.

De acordo com o The Guardian, os alfinetes de peito que está a usar na imagem, com diamantes, foram dados pelo pai, George VI, e pela mãe, a rainha Elizabeth, quando completou 18 anos. Peças que estavam entre as mais queridas na coleção de joias de Isabel II.

© ROYAL HOUSEHOLD/RANALD MACKECHNIE/PA

A rainha morreu no dia 8 de setembro em Balmoral, aos 96 anos. O funeral realiza-se esta segunda-feira, dia 19.