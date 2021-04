Sem dúvida que uma das pessoas que mais esteve no centro das atenções no funeral do príncipe Filipe foi a rainha Isabel II. E acabou também por ser 'protagonista' de uma das imagens mais marcantes.

Trata-se do momento em que a rainha está sentada dentro da capela de São Jorge, em Windsor, onde o duque de Edimburgo foi sepultado, este sábado, 17 de abril.

Isabel II estava sozinha na segunda fila, a duas cadeiras do segundo filho, o duque de York, e em frente ao seu herdeiro, o príncipe Carlos.

Noutra altura a monarca estaria perto da família real. No entanto, devido às restrições por causa da pandemia, todos os membros cumpriram as regras de distanciamento social.

A imagem captada da rainha sentada sozinha no funeral do marido começou desde logo a circular nas redes sociais, e algumas caras conhecidas portuguesas também fizeram questão de destacar tal retrato.

"Não tenho a ilusão de achar que o casamento da Rainha Isabel ll e do Príncipe Filipe foi o amor de uma vida. Talvez tenha sido um casamento à moda antiga. Onde as desilusões, a falta de paixão (que o tempo traz) ou mesmo uma traição pudessem dar lugar a um divórcio. Aqui, ao contrário das mulheres comuns da sua geração, não era ela que dependia dele. Ainda assim, por todas as razões da época e do cargo, nunca poderiam seguir caminhos separados. Provavelmente a resignação a esse facto fê-los escolher o companheirismo, o afeto, o respeito... Esta imagem da Rainha só, é de uma fragilidade que me comove", começou por escrever Ana Marque.

"O Amor tem muitas formas de se sentir e de ser vivido...", acrescentou. "Só para não gerar uma má interpretação... O AMOR... tem muitas formas de se sentir de se viver e de se reinventar numa relação longa... e isso sim é amor para toda a vida. Saber fazer das desilusões forças e dos afastamentos despertares", explicou de seguida.

"Aqui está a prova que qualquer Cinderela, Aurora ou Branca de Neve tem um 'viveram felizes para sempre' verdadeiro e real. É um caminho que se faz caminhando e tirando as pedras quando é preciso. Não duvido deste amor. Não imagino o vazio que vai no coração desta mulher hoje... não há palácio nem título, nem poder que o preencha", completou.

Por sua vez, Cristina Ferreira destacou o mesmo momento na sua página de Instagram e disse: "A mulher. Que, por acaso, é rainha".

Outras das figuras públicas portuguesas que não ficaram indiferentes ao funeral do príncipe Filipe foi Bruno Nogueira, que também partilhou nas stories da sua página de Instagram o referido retrato da rainha Isabel II.

Rainha Isabel II © Instagram Leia Também: As fortes emoções que ficam do funeral do príncipe Filipe