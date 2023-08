Sem que nada o que fizesse prever, até porque não fez qualquer tipo de publicidade a este seu novo trabalho, Rauw Alejandro lançou na tarde desta quinta-feira, dia 10 de agosto, uma canção dedicada à ex-companheira, Rosalía.

Na música intitulada 'Hayami Hana By Raúl', o cantor fala ao longo de mais de cinco minutos sobre a infelicidade que sente por a relação ter terminado e estar longe daquela que foi a sua namorada durante três anos.

Além de se mostrar triste com a separação, o artista ainda elogia a 'ex', sublinhando que Rosalía terá uma carreira bem-sucedida, algo que fica bem explícito em versos como "Eu sei que vais ser a melhor artista/ Outra como tu, eu realmente não acho que exista/ És a capa mais bonita de todas as revistas" e "Ela é a minha 'Motomami'/ O que virá a seguir eu não sei/ Mas sei que receberás todos os Grammys/ Vão estudar a tua arte ao longo do tempo".

Oiça a música no vídeo.

Siga o link

De recordar que a separação dos dois cantores foi anunciada há cerca de duas semanas.

