Raquel Welch foi vista pela primeira vez em mais de dois anos, na passada sexta-feira, em Beverly Hills.

A atriz, de 81 anos, - que ficou no estrelato como um 'sex symbol' dos anos 60 - não passou despercebida às lentes dos paparazzi. Com um look mais casual composto por uma camisola branca, calças pretas e um chapéu de palha, foi assim que a celebridade foi vista em público.

Imagens que já estão a circular pelas redes sociais. Veja abaixo:

Leia Também: "Resultado da grande final do 'Agricultor' tem um significado especial"