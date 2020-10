Raquel Tavares foi a mais recente convidada do Wi-fi, da RFM, onde responde 'À Cara Podre' às questões de Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

"Alguma vez te pediram em casamento?", quiseram saber os animadores de rádio, que desta forma levaram a fadista a lembrar a história de amor que viveu há uns anos no Brasil.

"Já, no Brasil. Eu vivi três anos no Rio de Janeiro e foi a história mais bonita de todas. Tive histórias muito bonitas, mas esta foi talvez a mais bonita. Foi completamente inusitada. E pediu-me em casamento e eu... quase casei. Só que depois a vida deu umas voltas e acabou por não acontecer", conta Raquel Tavares, sem esconder o brilho no olhar ao falar deste amor.

Veja esta e outras respostas no vídeo abaixo:

