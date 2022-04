Os reis de Espanha viajaram até Palma de Maiorca na manhã desta quarta-feira, dia 27, para marcarem presença na apresentação da Tour do Talento e no anúncio do vencedor do Prémio Fundação Princesa de Girona 2022 na categoria de Investigação Científica.

Para a ocasião, a monarca recuperou um dos modelitos que mais a favorece. Falamos do vestido da Massimo Dutti, em bordô, que estreou pela primeira vez em fevereiro do ano passado.

O vestido parece ser a conjugação de duas peças - blusa de manga comprida e gola alta e saia midi - e deixa em destaque a silhueta da monarca. Veja em maior detalhe.

