Ainda que este ano já tenha estreado algumas peças de vestuário - o que não aconteceu em 2020 -, a rainha Letizia não abandonou o hábito de reciclar roupa e a sua mais recente aparição é a prova de tal.

A propósito do 50.º aniversário da Associação Espanhola de Mulheres Empresárias de Madrid, a monarca encontrou-se com membros da organização e escolheu para a ocasião um vestido midi floral.

Trata-se de uma peça da marca de 'fast fashion' Massimo Dutti, uma das preferidas da mulher do rei Felipe VI, que esta estreou em 2019 durante a viagem à Coreia do Sul. Em janeiro do ano passado, Letizia voltou a aparecer com o vestido durante a Feira Internacional de Turismo de Madrid.

