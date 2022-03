Está a ser uma semana de emoções fortes para a rainha Isabel II. Na terça-feira, dia 29, a rainha apareceu em público para marcar presença numa homenagem ao marido, Filipe de Edimburgo, que decorreu na Abadia de Westminster, em Londres.

Tratou-se de um momento único que reuniu a família real britânica - à exceção do príncipe Harry e de Meghan Markle - e vários rostos das monarquias europeias.

No dia seguinte, a monarca voltou a ser contagiada por alguma tristeza e nostalgia com o aniversário da morte da mãe. A rainha mãe perdeu a vida há 20 anos, a 30 de março de 2002, aos 101 anos, com Isabel II ao seu lado.

A Abadia de Westminster, onde decorreu a cerimónia em memória do príncipe Filipe, foi também o local onde se realizou o último adeus à rainha mãe, a 9 de abril de 2002.

