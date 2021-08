A rainha Isabel II está a ser aconselhada por advogados na sequência dos repetidos ataques do príncipe Harry e de Meghan Markle, relata a imprensa internacional.

"O sentimento, vindo diretamente de cima, é que já chega", disse uma fonte da realeza ao jornal britânico The Sun.

"Há um limite sobre o quanto será aceite. A rainha e a família real só podem ser pressionados até certo ponto. Estão a receber aconselhamento de advogados. O Harry e a Meghan serão informados e saberão que ataques repetidos não serão tolerados", disse a mesma fonte.

Recorde-se que desde que saíram do núcleo senior da família real em 2020 (Megxit), os duques de Sussex já fizeram diversas declarações polémicas sobre os bastidores do palácio.

O príncipe Harry, inclusive, já anunciou que no final do próximo ano irá lançar uma biografia onde promete contar tudo o que aconteceu.

"Se alguém for nomeado no livro e for acusado de alguma coisa diretamente, poderá ser uma calúnia e infringir os seus direitos à privacidade da sua vida familiar. Há preocupações que o público americano esteja a acreditar no que o Harry e a Meghan dizem", completou.

Leia Também: "Hipócrita". Príncipe Harry criticado por viajar em jato particular