O príncipe Harry viajou num jato particular no regresso a casa depois de um evento solidário de polo. Um episódio que acontece cerca de três meses depois de ter chamado à atenção para as mudanças climáticas, como sendo uma das "questões mais urgentes" da sociedade.

O príncipe viajou num avião com 20 lugares logo depois de ter sido fotografado a cavalo num torneio. Harry voo durante duas horas de Aspen, Colorado, até Santa Barbara, Califórnia, para a mansão que tem em Montecito onde vive com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos que têm em comum.

O jato, de mais de 50 milhões de euros, pertence a um dos amigos de Harry do polo, o empresário norte-americano Marc Ganzi.

Perante o sucedido, o autor da realeza Tom Quinn disse: "Isto parece ser extremamente hipócrita, dada toda a sua conversa sobre as mudanças climáticas".

Além disso, destacou que Harry parece ser o tipo de pessoa que "guia o resto do mundo" quando o comportamento não 'corresponde' às suas palavras.

De recordar que esta não é a primeira vez que Harry é criticado por fazer viagens em aviões privados enquanto fala sobre os efeitos da mudança climática.

Em 2019, recorda o The Sun, o príncipe e a mulher, Meghan, fizeram seis de dez viagens em jatos particulares desde o casamento que aconteceu no ano anterior. Mas continuou a dar palestras sobre o meio ambiente.

Leia Também: Harry e Meghan: Afastamento da realeza foi mais difícil do que pensavam