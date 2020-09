Já se sabe que existem várias regras no que diz respeito à etiqueta no seio da realeza britânica e a hora das refeições também não poderia deixar de estar incluída. Darren McGrady, que trabalhou como chef na realeza durante 15 anos, partilhou pormenores precisamente acerca deste período.

Questionado se sua majestade comia os pratos mais comuns, Darren confirmou que sim, sendo que nas ementas se chegava a incluir hambúrgueres, mas com uma especificidade.

Segundo o próprio, a rainha não come nada com as mãos, nunca deixando os talheres de lado. Ou seja, os hambúrgueres podem ser escolhidos desde que se possam comer com garfo e faca.

A título de curiosidade, antigamente os hambúrgueres eram preparados a partir de carne de veado caçada pela própria família.

