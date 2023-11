A leitura é um dos hobbies de Ana Garcia Martins e ocasionalmente a influenciadora digital partilha com os seus seguidores aquilo que acabou de ler, fazendo uma breve sinopse e contando se gostou ou não do livro.

Na noite desta quarta-feira, a 'Pipoca', como é conhecida, revelou que terminou de ler 'Os Esquecidos de Domingo', de Valérie Pérrin, e partilhou a sua opinião sobre o livro.

"De regresso à Valérie Perrin. Este ano já tinha lido o 'Três' e agora foi a vez de 'Os Esquecidos de Domingo', acabadinho de sair. Se supera 'A Breve Vida das Flores'? Para mim não, mas já com o 'Três' tinha sentido o mesmo. Acho que continuarei a ler sempre tudo o que a Valérie Perrin for lançando, mas também já me conformei e percebi que dificilmente algum será tão bom como o primeiro", começou por dizer, contando depois um pouco da sinopse do livro.

"É um livro bonito sobre um tema nem sempre fácil - a solidão na velhice -, mas que é importante abordar. Não é para a velhice que todos caminhamos?", concluiu.

