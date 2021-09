Começou a festa na Madeira. Cristina Ferreira chegou esta quarta-feira à ilha para começar as comemorações do 44.º aniversário, que celebra amanhã, 9 de setembro, e convidou para esta aventura várias caras conhecidas.

Embarcaram rumo à ilha de CR7 Rita Pereira, Ruben Rua, Maria Cerqueira Gomes, o realizador João Patrício, a maquilhadora Inês Franco, a agente de Cristina, Inês Mendes da Silva, o ex-namorado desta, Tiago Froufe, e outros membros da sua equipa.

A faltar ficaram Pedro Teixeira e Cláudio Ramos, como a estrela da TVI explicou numa publicação no Instagram na qual revelou ainda que todos souberam o destino da viagem poucas horas antes de embarcar.

"Os meus 43 foram extraordinários. De crescimento, luta, sorrisos, conhecimento e amizade. Este grupo de pessoas nunca me largou a mão. São os verdadeiros. Para entrar nos 44 decidi surpreendê-los com uma vinda à Madeira. Só souberam hoje, a instantes de embarcar. Expliquei que o local era simbólico, porque tinha sido o local onde me senti mais amada no último ano. Nunca vou conseguir agradecer à Madeira o que me deu naqueles dias em que aqui estive. [...] Todos foram energia e amor. E os 44 adivinham que o melhor está a chegar. Que comece a festa", afirmou.

Leia Também: Cristina Ferreira revela destino onde vai celebrar o seu aniversário