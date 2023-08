1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Altura, 1,87 m e calço o 43.

2. É de que signo?

Caranguejo.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Dilsinho. Os fãs também me chamam Little Dilson.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Não gosto de sustos, nem do escuro. Durmo com a luz acesa, por exemplo.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Qual o nome do seu primeiro animal de estimação?

Cães. Chamava-se Branca, era um Poodle.

6. Ídolo de infância que mais a tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

No Brasil tenho uma pessoa muito especial, que canta música romântica, que é o Roberto Carlos. Tem uma história muito inspiradora. No resto do mundo, o Elvis é o artista que me dá vontade de ser ele.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Feijão. A comida do brasileiro é arroz e feijão.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

9. A série do momento que a faz ficar colada ao ecrã, qual é?

'The Last Kingdom' e uma sobre colecionadores de ouro.

10. Qual o seu clube de futebol?

Sou do Vasco da Gama.

