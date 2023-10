Catarina Furtado foi apenas uma das várias figuras públicas que se recusaram a deixar passar em branco as duras palavras de Joana Amaral Dias a propósito de Marina Machete, a primeira mulher transgénero a vencer o concurso Miss Portugal Universo.

Joana, entre outras coisas, referiu-se a Marina como um "homem disfarçado de mulher, ou mascarado, ou operado" e destacou que esta vitória é uma "invasão dos homens nas esferas das mulheres".

Catarina Furtado, indignada, fez questão de deixar uma mensagem à psicóloga na caixa de comentários. "Que tristeza. A ignorância de quem tira cursos superiores", escreveu a apresentadora da RTP.

O comentário em causa recebeu 1160 'gostos' e 165 respostas, embora algumas delas sejam críticas.

Ora veja:

© Reprodução Instagram

Importa lembrar que o Fama ao Minuto conversou com Marina Machete sobre o 'alvoroço' gerado em torno da sua vitória no concurso de beleza. Leia Também: "Percebi que haveria uma explosão do que sempre ouvi por ser transgénero"