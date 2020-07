"A felicidade nunca diminui, mas é partilhada": foi com esta mensagem que Georgina Rodríguez presenteou os seus seguidores do Instagram com a sua mais recente publicação na plataforma.

Na imagem - que poderá ver de seguida - a namorada de Cristiano Ronaldo posa num iate de luxo. Com um visual bastante cuidado e elegante, a espanhola acabou por ser alvo dos mais diversos elogios.

Pouco tempo antes, Georgina tinha mostrado um outro retrato onde também aparecia na embarcação.

Ora veja!

