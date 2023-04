A Sexta-Feira Santa, 7 de abril, terminou com momentos de descanso em família para David Carreira. Na véspera de um novo concerto, o músico quis recarregar baterias na companhia da namorada, Carolina Carvalho, e do filho de ambos, o bebé Lucas.

O músico mostrou-se a apanhar sol na piscina, com Carolina Carvalho a dormir ao seu lado.

"Basicamente, hoje é véspera de concerto. Amanhã tenho show, estou a pensar trazer a 'Baby Boo'... se calhar", disse, em jeito de provocação, referindo-se à namorada e ao tema que criou em sua homenagem.

Ao ouvir o que disse David, Carolina Carvalho despertou e reagiu. "Acordou, afinal acordou", brincou o músico, contente por a sua provocação ter dado certo.

Ainda no seguimento destes momentos de descanso, David partilhou com os fãs uma nova imagem do filho. O menino, de três meses, estava junto dos pais, deitado numa toalha e de pézinhos de fora.

David Carreira, importa referir, atua este sábado, dia 8 de abril, nas festas de Constância, distrito de Santarém.

