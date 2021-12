Mãe de dois filhos, Liliana Filipa, que ficou conhecida após participar no reality show da TVI 'Casa dos Segredos', tem uma agenda bastante ocupada. Ainda assim, a influenciadora digital garante que as mudanças que vieram com eles não podiam ser mais positivas, sendo que agora pretende aproveitar o máximo de tempo com as crianças.

"Já passaram 2 anos desde que vivi os últimos momentos da 2ª gravidez e as perguntas são sempre as mesmas…

-Tens saudades de estar grávida?

-Gostava de ser mãe novamente?

-Quando vem o terceiro bebé?", reflete.

"A verdade é que por enquanto quero aproveitar ao máximo os meus 2 filhos, nunca descuidando de mim enquanto mulher, jovem e cheia de metas para alcançar", sublinha.

"O aniversário do Santi é amanhã e lamechas como sou, faço sempre uma retrospetiva nestas datas, só tenho a agradecer por tudo nos últimos anos, quero referir que a vida não complica com a chegada de filhos, a vida MUDA bastante mas fica bem mais MARAVILHOSA, eles são fonte de inspiração, eles são propósito, são alicerces e são colo", completa.

Note-se que Ariel e Santi são frutos do relacionamento de Liliana com Daniel Gregório.

