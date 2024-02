Esta terça-feira, 6 de fevereiro, Zendaya não perdeu a apresentação do filme 'Dune: Part Two', no México.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a atriz, de 27 anos, deslumbrou com um visual de Bottega Veneta.

Trata-se de um conjunto de camisola e saia longa, com toques de sensualidade, quer da zona do peito, quer na racha que evidenciava a perna.

