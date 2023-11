Filipa Areosa foi mãe pela primeira vez no passado mês de fevereiro, o que coincidiu com aquele é, muito provavelmente, o ponto mais alto da sua carreira até ao momento.

Focada no pequeno Hiro, Filipa tem recusado várias propostas de trabalho, o que se deve a dois motivos. Em conversa com os jornalistas durante a gala GQ MOTY Awards, a atriz confessou que tem a possibilidade de recusar propostas para se dedicar a 100% ao filho, mas, por outro lado, não esconde a insatisfação relacionada com os valores que lhe foram oferecidos.

"Não é fácil dizer que não, mas os cachês estão todos a baixar e às vezes não compensa. É horrível, acho que não se faz. Os valores de mercado estão a baixar mas a vida no quotidiano está a aumentar. Qualquer dia não compensa estarmos a trabalhar. Vamos andar a viver todos da Segurança Social? Não faz muito sentido", atirou, em tom de crítica.

Ainda assim, Filipa continua focada em crescer como atriz e não pensa em mudar de profissão. "Continuo a gostar muito do que faço e faz sentido continuar, mas estou a estabelecer prioridades na minha vida e, felizmente, posso dizer que não a alguns convites. Portanto, vou dizer que não a projetos que não me compensem monetariamente ou cujas agendas não coincidam com as minhas. É muito grave o que se está a passar neste meio, pelo menos é a minha opinião", vincou.

Por fim, a atriz, de 33 anos, refere que está a pensar num "plano B" que, a par da representação, lhe possa dar "mais liberdade".

Vale lembrar que o último projeto de Filipa Areosa foi a série 'Cavalos de Corrida', da RTP, que se estreou este ano. Antes disso, deu vida à personagem Mia Amado na novela 'Por Ti', da SIC, em 2022.

