Já se sabe quem será o grande convidado de Daniel Oliveira no próximo 'Alta Definição'. Nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 31 de maio, o apresentador revelou que é Bernardo Silva quem irá responder à famosa pergunta 'o que dizem os teus olhos?'.

"Bernardo Silva no 'Alta Definição', no mês em que seleção portuguesa se estreia no Euro'2024", pode ler-se na partilha feita pelo também diretor de Programas da SIC.

Recorde-se que, recentemente, Daniel Oliveira entrevistou, neste mesmo formato, o treinador Roberto Martínez, atual selecionador nacional.

Bernardo Silva é um dos 26 jogadores que irão seguir com a comitiva portuguesa para a Alemanha, de forma a disputarem o Campeonato da Europa de futebol. O médio, de 29 anos, atua no Manchester City desde 2017 e foi formado no Benfica.