'Hoje é Domingo' está prestes a chegar à RTP1. O novo programa de João Paulo Rodrigues e Vera Fernandes chega à antena a 1 de novembro, tal como anuncia a estação pública de televisão.

"Não sabemos nada, é surpresa! Apenas que estreia no domingo, dia 1 de Novembro, às 16h00, na nossa RTP! E seja o que Deus quiser", escreve o apresentador ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o teaser de apresentação do formato.

