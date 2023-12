Há 'suspeitas' de que a princesa Mary da Dinamarca mantém intencionalmente um papel tão discreto quanto possível desde que as controversas imagens do seu marido, o príncipe Frederico, em Madrid, com Genoveva Casanova, vieram a público.

Esta ideia ganhou força devido ao facto de a princesa herdeira ter viajado até Sydney "por motivo de visita familiar" com os dois filhos mais novos, os gémeos Vincent e Josephine, sem a companhia do marido, uma viagem que aconteceu no passado dia 6 de dezembro.

Agora, finalmente, parece que aconteceu o tão esperado reencontro de Frederico e Mary, segundo avança o jornal 'Se og Hor'.

De acordo com a publicação, depois de cerca de 10 dias separados, o príncipe Frederico – que participou na reunião da COP28 no Dubai – e a filha Isabella foram vistos a aterrar não na Austrália, mas na cidade neozelandesa de Queenstown.

Não se sabe o motivo pelo qual viajaram para este destino, mas a imprensa internacional especula que seja por ser naquele local que vive o pai da princesa Mary, John Donaldson.

De recordar que a princesa Mary nasceu na Tasmânia, na Austrália, e mudou-se para a Dinamarca quando se casou como príncipe Frederico.

Leia Também: De malas aviadas. A curiosa tradição de Natal da rainha da Dinamarca