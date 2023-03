O príncipe William surpreendeu os clientes do restaurante LGBTQ+ Buetero Bistro, em Varsóvia, na Polónia, na noite de quarta-feira.

O estabelecimento é descrito como um "espaço queer", segundo o Daily Mail, que foi o meio que avançou com esta notícia da visita do herdeiro ao trono britânico.

O jornal adianta que William escolheu umas sandes de carne de porco desfiada que custa cerca de oito euros, juntamente com batatas fritas. A ida ao restaurante decorreu durante uma visita que fez ao país.

Fotografias captadas no local mostram o filho mais velho do rei Carlos III sentado com um grupo de funcionários do Palácio de Kensington enquanto o empregado de mesa anotava os seus pedidos.

Uma fonte disse ao Daily Mail que foi a equipa do Palácio de Kensington que reservou a mesa no restaurante local e que ficava perto do sítio onde estavam a trabalhar. "O príncipe decidiu juntar-se a eles", acrescentou.