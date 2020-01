Através da sua fundação, o Prémio Earthshot será dado a cinco vencedoras, todos os anos, nos próximos dez anos, com o objetivo de fornecer "pelo menos 50 soluções para os maiores problemas do mundo até 2030".

De acordo com o site oficial do projeto, este ano, a iniciativa lançará uma série de "desafios Earthshot", com o objetivo de "encontrar respostas para os maiores problemas da atualidade que o planeta enfrenta, incluindo o clima, energia, natureza, biodiversidade, oceanos, poluição do ar e água doce".

Os vencedores do Prémio Earthshot serão recompensados monetariamente, assim como também serão reconhecidos publicamente numa cerimónia anual.

Vão ser aceites inscrições de "indivíduos, equipas ou colaborações - cientistas, ativistas, economistas, líderes, governos, bancos, empresas, cidades e países" - com o objetivo de estimular um movimento global, como indica um comunicado de imprensa, citado pela Time.

Leia Também: O retrato carinhoso do príncipe William com os filhos