O príncipe Louis, filho mais novo de Kate Middleton e William, poderá faltar à coroação do rei Carlos III.

A motivar rumores sobre a possível ausência do menino está a sua tenra idade, já que tem apenas quatro anos, e o facto de a realeza ter como objetivo evitar as suas habituais travessuras - que acabam a roubar todas as atenções em eventos públicos.

"O príncipe e a princesa de Gales tomarão uma decisão sobre a presença do príncipe Louis mais perto do tempo", referiu uma fonte do Page Six.

Quanto aos irmãos mais velhos, a presença da princesa Charlotte já foi dada como certa e o príncipe George foi nomeado no convite oficial como um dos pajens do monarca.

A coroação de Carlos III, recorde-se, está marcada para o dia 6 de maio.

