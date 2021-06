O príncipe Harry usou o tratamento usual para os membros da realeza - 'Sua Alteza Real' -, mesmo depois de ter acordado com a rainha Isabel II que não o faria na sequência da sua saída do círculo senior da família real, nota o jornal The Sun.

A publicação teve acesso a uma cópia do registo de nascimento da filha mais nova de Harry, Lilibet Diana, e na mesma o príncipe é referido como 'Sua Alteza Real'.

Pelo contrário, Meghan Markle aparece apenas com o seu apelido e sem o título de duquesa de Sussex.

Note-se que o registo de nascimento da menina - Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - mostra que esta nasceu às 11:40h no dia 6 de junho no Santa Barbara Cottage Hospital.

'Sua Alteza Real' na referência a príncipe Harry© Reprodução - The Sun

