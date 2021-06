O conde de Wessex, príncipe Eduardo, filho da rainha Isabel II, e a sua esposa, Sofia, foram recentemente questionados sobre a polémica entrevista que Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey e a resposta do casal foi, no mínimo, surpreendente.

O The Telegraph quis saber se o conde a esposa tinham assistido à entrevista do sobrinho, levando Eduardo a numa resposta irónica fingir não conhecer a apresentadora: "Oprah, quem?"

"Sim, que entrevista?", completou Sofia.

Quanto às polémicas recentes que as declarações feitas por Harry e Meghan na referida entrevista levantaram, o filho da rainha Isabel II desvalorizou a controvérsia e atirou: "Ainda somos uma família, não importa o que aconteça, seremos sempre uma família".

Estas foram as primeiras declarações públicas do príncipe Eduardo desde o funeral do seu pai, Filipe, duque de Edimburgo.

