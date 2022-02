O príncipe Carlos disse ao irmão, o príncipe André, para que se mantivesse discreto e ficasse longe dos olhares do público, tendo-o banido do Castelo de Windsor.

Segundo o jornal Daily Mail, o príncipe de Gales, de 73 anos, sente-se enganado por André, uma vez que há três anos este lhe prometeu que os rumores que o ligavam a Virginia Giuffre e Jeffrey Epstein iriam desaparecer.

A publicação nota que o duque de York, de 61 anos, não tem sido visto perto do castelo de de Windsor, o que se supõe que poderá ter acontecido após as exigências do príncipe Carlos.

Há ainda a possibilidade de André se ver obrigado a sair do Royal Lodge, lugar onde atualmente vive com a ex-mulher, Sarah Ferguson.

Recorde-se que desde que o processo em tribunal se iniciou, na sequência das acusações de abusos sexuais, o príncipe André já perdeu os seus títulos militares e apadrinhamentos reais.

