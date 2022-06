A princesa Martha-Louise está noiva. A filha dos reis da Noruega anunciou na sua conta de Instagram que foi pedida em casamento pelo xamã Durek Verrett, com quem namora há três anos.

“Estou tão feliz por anunciar que estou noiva do xamã Durek, o único que faz o meu coração pular, o único que me vê e entende o meu potencial, o que me faz rir e aquele com quem posso ser vulnerável. O amor transcendo-nos e faz-nos crescer. E estou tão feliz por continuar a crescer com este homem lindo”, notou na legenda da publicação.

Recorde-se que a princesa, de 50 anos, confirmou o seu romance em maio de 2019.

Durek Verrett, que vive na Califórnia e é considerado um guia espiritual, já trabalhou com celebridades como Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev e James Van Der Beek.

Note-se que Martha é filha do rei Harald V e da rainha Sonia. Esta foi anteriormente casada com falecido escritor Ari Behn, com quem teve três filhos: Maud, de 19 anos, Leah, de 17, e Emma, de 13.

