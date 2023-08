Os reis Felipe VI e Letizia juntaram-se às filhas e as filhas, Leonor e Sofia, na tarde desta segunda-feira, dia 31 de julho, para desfrutarem de um passeio da familiar em Palma de Maiorca, durante o qual posaram para as tradicionais fotos de verão.

Nesta ocasião, a princesa Leonor optou por um visual elegante em verde elétrico, com detalhes que estilizam a silhueta, decote em V, mangas curtas, cintura marcada e botões frontais.

Trata-se de uma peça da Mango, que chegou a estar em saldos por 25,99 euros, mas que atualmente se encontra esgotada em todas as cores e tamanhos.

A herdeira do trono espanhol completou o look com alpercatas, o seu calçado preferido para o verão - tal como o da sua mãe - tendo optado por um par em tom cru, de cunha, da marca Mint&Rose, que já usou em numerosas ocasiões.

