A princesa Eugenie foi vista pela primeira vez esta terça-feira, dia 5, depois do nascimento da sobrinha, filha da princesa Beatrice.

Eugenie, de 34 anos, sorriu para os fotógrafos enquanto usava um sobretudo castanho, que conjugou com uma malha branca e calças pretas.

Recorde-se que Athena nasceu no passado dia 22 de fevereiro e é fruto do relacionamento de Beatrice com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi. O casal já tem uma filha, Sienna, de três anos.