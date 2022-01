À semelhança do que aconteceu com muitas pessoas nas redes sociais, também a princesa Eugenie quis fazer uma reflexão sobre 2021 e, para isso, partilhou o retrato de um dos momentos mais marcantes: o batizado do filho bebé, August.

A cerimónia, recorde-se, aconteceu em novembro na Capela Real de Todos os Santos em Windsor. Na fotografia, o menino surge ao colo de Eugenie, atento a tudo o que se passa à sua volta.

Note-se que August é fruto do relacionamento da princesa com Jack Brooksbank.



© Instagram - Princesa Eugenie

