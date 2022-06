Uma das grandes tendências deste ano no que toca à manicure são as unhas francesas coloridas - uma 'trend' que conquistou inclusive membros da realeza.

A princesa Eugenie foi uma das presenças nas comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, que decorreram este fim de semana, e chamou particularmente à atenção no sábado, ao aparecer junto do filho, o pequeno August. Mas este não foi o único motivo.

Os mais atentos notaram que a filha do príncipe André surgiu com uma manicure francesa em leitoso e vermelho, uma das cores da bandeira do Reino Unido.

Não é comum ver membros da realeza arriscar neste tipo de detalhes, mas Eugenie deu provas de que é uma princesa dos tempos modernos. Ora veja.

© Getty Images