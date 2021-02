A princesa Eugenie já teve alta do Portland Hospital. Três dias depois de dar à luz o primeiro filho, a neta da rainha Isabel II foi vista a abandonar o hospital privado, situado em Londres.

A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson saiu acompanhada pelo marido, Jack Brooksbank, que conduziu o veículo enquanto a recém-mamã estava ao lado do bebé no banco traseiro.

Sem conseguir fugir aos paparazzi, Eugenie mostrou-se sorridente e chegou mesmo a acenar para as câmaras, como pode ver nas fotografias na galeria.

