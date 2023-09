Caso fosse viva, a princesa Diana estaria muito "orgulhosa" do filho Harry. A garantia foi dada por um especialista nos assuntos relacionados com a realeza britânica, citado pelo The Mirror.

Sally Baker acredita que o facto do príncipe ter dado continuidade ao legado de caridade iniciado pela mãe teria um grande impacto nesse sentimento, com destaque para os 'Jogos Invictus', um evento fundado por Harry em 2014 que envolve militares e mulheres feridos e doentes, tanto em serviço como enquanto veteranos.

"A compaixão e o compromisso da princesa Diana com as causas humanitárias iriam deixá-la orgulhosa do filho, Harry, por este continuar o seu legado de caridade através dos Jogos Invictus e com ações de inclusão, tema que era caro para Diana", fez notar Sally Baker.

O especialista acrescenta ainda que estes "feitos significativos" deixariam a Lady Di "emocionada".

Leia Também: Príncipe Harry manifesta-se e assinala aniversário da morte de Isabel II