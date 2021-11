Afinal, o regresso da princesa Charlene ao Mónaco não foi tão tranquilo como se esperava. Segundo o jornal britânico MailOnline, a princesa não deverá voltar para o palácio onde se encontrava o marido, nem irá retomar tão depressa os compromissos reais.

Chantell Wittstock, cunhada da princesa Charlene e relações públicas da sua fundação de caridade na África do Sul, afirmou que não há a certeza de que Charlene ficará a "tempo inteiro" no palácio.

Assim, a princesa deverá ficar a viver num apartamento onde já se encontrava antes de ter partido para a África do Sul, onde acabou por ficar 10 meses longe da família por causa de uma infeção.

Estas são informações que vêm a intensificar os rumores de que o casamento de Charlene e Alberto está a passar por uma crise. O afastamento da princesa aconteceu pouco depois das alegações, em dezembro passado, de que Alberto terá assumido a paternidade de mais uma criança (a terceira, se for provado) com uma mulher brasileira, numa altura em que já se encontrava num relacionamento com a ex-nadadora olímpica.

