Charlene do Mónaco não conseguiu esconder a emoção ao assistir a uma partida do mundial de rugby entre a África do Sul e a Inglaterra, este sábado, 21 de outubro, em Saint-Denis, Paris, França.

As fotografias da galeria mostram a princesa a vibrar com a vitória da sua equipa, África do Sul, país que a viu crescer.

Importa recordar que a África do Sul venceu a Inglaterra por 16-15, e apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de rugby França2023, em Paris, onde vai defrontar a Nova Zelândia, no próximo sábado, no Stade de France.